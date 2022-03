Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbrüche in zwei Firmen in einer Nacht

Neubrandenburg (ots)

Am gestrigen 24.03.2022 wurden Beamte des Polizeireviers Friedland zu zwei Einbrüchen in das zu Trollenhagen gehörende Gewerbegebiet Hellfeld gerufen.

An der ersten Firmenanschrift in der Straße Gewerbepark wurden die Beamten von dem 50-jährigen Geschäftsführer erwartet. Er gab an, dass der Einbruch in seine Firma gegen 06:45 Uhr bekannt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 23.03.2022, 18:30 Uhr bis zum 24.03.2022, 06:10 Uhr gewaltsam in das Gebäude der Glas verarbeitende Firma ein, öffneten gewaltsam unter anderem zwei Geldschränke und entwendeten hieraus einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Durch die Tat wurde ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro verursacht.

Kurze Zeit später nahmen die Beamten eine weitere Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls bei einer weiteren Firma in derselben Straße auf. Entsprechend der Angaben des 46-jährigen Firmenverantwortlichen wird davon ausgegangen, dass sich ebenfalls noch unbekannte Täter in der Zeit vom 23.03.2022, 20:00 Uhr bis zum 24.03.2022, 08:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Firmengebäude verschafften und hieraus Arbeitsgeräte und Zubehör entwendeten. Unter anderem wurde ein Trennschleifer des Herstellers Hilti und ein Heißluftgebläse von Leister entwendet. Die Gegenstände haben einen Warenwert von etwa 1.200 Euro.

Gegenwärtig ist nicht auszuschließen, dass beide Taten miteinander in Verbindung stehen und möglicherweise von denselben Tätern begangen wurden. Die am Tatort vorhandenen Spuren wurden durch Beamte des Kriminaldauerdienstes in Neubrandenburg gesichert und an die Ermittler übergeben.

Hinweise auf die Taten oder den Verbleib des Diebesguts nimmt die Polizei in Neubrandenburg unter 0395/55825224 oder in der Internetwache entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell