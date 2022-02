Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Nach Bedrohung Polizeibeamten gebissen

Möhnesee (ots)

Am Mittwoch und am frühen Donnerstagmorgen fiel ein 34-jähriger Bewohner einer Zentralen Unterbringungseinrichtung mehrfach negativ auf. Er bedrohte in der Einrichtung Personen mit einem Messer und er verhielt sich dabei zudem aggressiv. Aus dem Grund musste er gegen 01:00 Uhr in Gewahrsam genommen werden und mit den Polizeibeamten zur Polizeiwache Soest fahren. Mit dieser Maßnahme und dem Verbleib im Polizeigewahrsam war der 34-Jährige ganz und gar nicht einverstanden. Er wehrte sich nach Leibeskräften und biss einen Polizeibeamten in die Hand. Erst durch mehrere Polizeibeamte konnte der Mann gebändigt werden. Der Polizeibeamte wurde durch den Biss leicht verletzt. Der 34-Jährige verbleibt bis zu seiner Beruhigung im Polizeigewahrsam und wird sich später gerichtlich für sein Verhalten verantworten müssen. (we)

