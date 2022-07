Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, L 191, Lkr. Konstanz) Traktor stößt mit Auto zusammen (14.07.2022)

Mühlhausen-Ehingen, L191 (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Landesstraße 191 zwischen Mühlhausen und Welschingen zu einem Unfall zwischen einem Traktor und einem Auto gekommen. Ein 71-jähriger Mann war mit einem Traktor auf der Straße "Bleuelhaag" unterwegs. An der Einmündung auf die L 191 überquerte der 71-Jährige die Straße auf einen gegenüberliegenden Feldweg. Eine auf der L 191 von links kommende, vorfahrtsberechtigte 52- jährige Peugeot-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr gegen das Hinterrad des querenden Landfahrzeugs, wodurch sich der Peugeot überschlug. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte sie zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den verunfallten Wagen, an dem ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell