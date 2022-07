Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bohlingen, K 6157, Lkr. Konstanz) Betrunken von der Fahrbahn abgekommen (17.07.2022)

Bohlingen, K 6157 (ots)

Betrunken von der Fahrbahn abgekommen ist ein Mann mit seinem Auto am Sonntagmorgen auf der Kreisstraße 6157 zwischen Bohlingen und Singen. Ein 25-Jähriger fuhr mit einem Mitsubishi auf der K 6157 von Bohlingen in Richtung Singen. In einer leichten Rechtskurve kam der junge Mann mit seinem Wagen zunächst auf die Gegenfahrbahn, lenkte dann dagegen und übersteuerte, so dass das Auto von der Straße abkam und sich überschlug, ehe es im Straßengraben liegenblieb. Der 25-Jährige verletzte sich dabei leicht. Ein Alkoholtest bei dem jungen Mann ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Zudem behielt die Polizei seinen Führerschein. Das nicht mehr fahrbereite Auto, an dem Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

