POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Sachbeschädigung auf Discounter Parkplatz - Scheibe an Einkaufswagenstellplatz eingeschlagen (16.07.2022)

Singen (ots) - Sechs demolierte Autos und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines unter Alkoholeinfluss verursachten Unfalls am Sonntag am späten Abend auf der Feldbergstraße. Eine 38 Jahre junge Frau fuhr gegen 00.30 Uhr mit einem Mazda auf der Feldbergstraße in Richtung ...

