Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Gemeinsame Kontrollaktion

Lippstadt (ots)

Zoll und Polizei kontrollierten am Dienstag (17. Mai 2022) bis in die frühen Nachmittagsstunden Lastkraftwagen auf einem Parkplatz an der B55. Ein Augenmerk richteten die Ordnungshüter hierbei auf den gewerblichen Güterverkehr. Ziel war es unter anderem die Verkehrssicherheit, Ladungssicherung und Einhaltung der Fahrzeiten in Augenschein zu nehmen. Nach sechs Stunden mussten die Beamten 14 Anzeigen fertigen und vier Verwarnungsgelder aussprechen. In einem Fall wurde die Weiterfahrt eines Lkws untersagt. Zoll und Polizei werden auch weiter durch gezielte Kontrollen die Verkehrssicherheit der "Brummis" und Einhaltung der Vorschriften überprüfen. (reh)

