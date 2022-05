Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad -Sassendorf-Opmünden - Kleinkraftrad angehalten

Bad -Sassendorf (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle der Polizei fielen in der Nacht zu Mittwoch (18. Mai 2022) in der Straße "Am Eichweg" der 30-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades und sein 42-jähriger Sozius auf. Bei der Überprüfung gegen 1 Uhr nachts, stellten die Beamten fest, dass der Fahrer über keine erforderliche Fahrerlaubnis für sein Gefährt verfügte. Ein Drogenvortest verlief zudem positiv. Die Streifenwagenbesatzung nahm ihn anschließend zur Entnahme einer Blutprobe mit in ein Krankenhaus. Bei der Durchsuchung seines Sozius konnten die Polizisten zudem eine kleinere Menge Rauschgift auffinden, welches sie anschließend sicherstellten. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren eingeleitet. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell