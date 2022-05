Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Von der Straße abgekommen

Werl (ots)

Am Dienstag (17. Mai 2022) befuhr ein 71-jähriger Autofahrer aus Wickede mit seinem Wagen die B63, als er in Höhe der Einmündung zum Golfplatz in den Graben geriet. Er wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein medizinischer Notfall unfallursächlich gewesen sein. Der entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. (reh)

