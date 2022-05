Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke

Salzkotten - Umweltstraftat

Geseke / Salzkotten (ots)

An der Straße "Neue Landwehr" etwa 100 Meter südlich der B1 und direkt an der Grenze zum Kreis Paderborn kam es zu einer Umweltstraftat. Unbekannte Täter hinterließen an dem Wirtschaftsweg eine hell-rote Strandtasche aus Silikon, die mit Altöl befüllt war. Diese Tasche kippte um und mehrere Liter Öl versickerten im Erdreich. Daneben wurden außerdem die Überreste eines Zeltes entsorgt. Die Tat kann zeitlich auf Donnerstagnachmittag bis Montagnachmittag eingegrenzt werden. Die Feuerwehr musste ausrücken um den Umweltfrevel zu entsorgen. Die Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise. Wer hat eine solche Strandtasche schon gesehen oder weiß wem sie gehört. Wer hat eventuell verdächtige Fahrzeuge oder Personen in dem Bereich bemerkt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (lü)

