Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Drogeneinfluss

Soest (ots)

Am Montag, um 19:15 Uhr, kam es am Kreisverkehr an der Oestinghauser Straße zu einem Unfall. Ein 19-jähriger Mann aus Bad Sassendorf war mit seinem BMW im Kreisverkehr unterwegs. Er kam nach rechts von der Straße ab und landete mit den Vorderrädern in einem mit Sand gefüllten Beet. Aus diesem konnte der Fahrer sein Auto nicht selbstständig befreien. Da der Mann bei der Unfallaufnahme den Eindruck machte, dass er unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm anschließend eine Blutprobe entnommen. Das Auto konnte mit vereinten Kräften wieder auf die Straße gebracht werden. Es entstand nur geringer Sachschaden. (lü)

