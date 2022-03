Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Versicherung für E-Scooter nicht erneuert

Borken (ots)

Mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen am E-Scooter unterwegs war am Mittwoch ein Mann in Borken-Gemen. Polizeibeamte hatten den 24-Jährigen am Nachmittag auf der Straße "Am Grenzbach" kontrolliert. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass jährlich am 01. März ein neues Versicherungsjahr beginnt für Kleinkrafträder, Mofa, Krankenfahrstühle und Elektrokleinstfahrzeuge, also versicherungskennzeichenpflichtige Fortbewegungsmittel. Unser Appell: "Bitte kümmern Sie sich um eine neue Versicherung, bevor Sie jetzt losfahren!" Grüne Versicherungskennzeichen, natürlich mit der gültigen Jahreszahl, sind an die Fahrzeuge anzubringen. Bei Verkehrsunfällen kann es zu horrenden Kosten kommen. Sind Sie nicht korrekt versichert, bleiben Sie auf den Kosten sitzen."

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell