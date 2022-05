Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Kartons brennen - Zeugen gesucht

Lippstadt (ots)

Zeugen wurden in der Nacht zu Mittwoch (18. Mai 2022) gegen Mitternacht durch Knallgeräusche auf den Brand mehrerer Kartons in der Langestraße aufmerksam. In den vor einem Geschäft befindlichen Behältnissen befanden sich unter anderen Sprühdosen die durch die Hitzeeinwirkung explodierten. Aufgrund der Hitzeentwicklung wurden die Fassade und ein Schaufenster des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte das Feuer und die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen war, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

