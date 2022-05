Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Falsch eingeschätzt - Krankenhaus

Soest (ots)

Ein 85-jähriger Pedelec-Fahrer aus Soest befuhr am Dienstagnachmittag (17. Mai 2022), gegen 13.50 Uhr, mit seinem Fahrrad die Niederbergheimer Straße stadteinwärts. Um seine Fahrt in Richtung Lübecker Ring fortsetzen zu können, fuhr er zwischen den an der Ampel wartenden Autos hindurch und ging davon aus, dass er noch vor dem vorfahrtsberechtigten Gegenverkehr die Straße queren könnte. Hierbei touchierte er den entgegenkommenden Wagen einer 28-jährigen Soesterin und fiel zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den leicht verletzten Radfahrer anschließend in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 1.200 Euro ein. (reh)

