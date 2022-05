Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Vom Schmierfink zum Putzteufel

Halle/Saale (ots)

Am Morgen des 07.05.2022 bemerkten Bundespolizisten während der Überwachung des Fußballfanreiseverkehrs am Hauptbahnhof Halle gegen 9 Uhr ca. 40 Anhänger des Fußballvereins TSV 1860 München auf Bahnsteig 8, die auf ihren Anschlusszug in Richtung Magdeburg warteten. Zeitgleich stellte die eingesetzte Streife einen mit frischer, blauer Farbe beschmierten Schaukasten fest, der sich in unmittelbarer Nähe der Gruppe befand. Aufgrund dieser Erkenntnis führten die Beamten eine Befragung der Gruppe durch. Währenddessen fiel ihnen ein junger Mann auf, der sich von der Gruppe entfernte und etwas in das Gleisbett schmiss. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um einen blauen Textmarker, der im Anschluss sichergestellt wurde. Der 19-Jährige mit offensichtlichen Farbanhaftungen im Gesicht, an den Händen und an den Schuhen wurde daraufhin gestellt und ihm der Vorhalt der Sachbeschädigung gemacht. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen fasste sich der Deutsche ein Herz und kaufte in einem sich im Bahnhof befindlichen Drogeriemarkt Putzmittel, um die Farbe an dem Schaukasten zu entfernen. Dies gelang ihm sehr gut und es verblieben keine Rückstände auf dem Schaukasten.

