Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Der Gesellschaft überdrüssig - Mann fordert Festnahme

Magdeburg (ots)

Am 4. Mai 2022, um 19:25 Uhr versuchte ein 31-Jähriger durch Schläge und Tritte gewaltsam in die Dienststelle der Bundespolizei am Magdeburger Hauptbahnhof einzudringen. Dies wurde von den Beamten unterbunden. Auf Nachfrage, warum der Deutsche solch ein Handeln an den Tag lege, gab er an, dass er keine Lust mehr auf die Gesellschaft habe und verhaftet werden möchte. Während der weiterführenden polizeilichen Maßnahmen griff der Deutsche einen der eingesetzten Beamten unvermittelt an, so dass dieser fixiert und gefesselt werden musste. Unterdessen beleidigte der polizei-bekannte Mann diesen mit ehrverletzenden Worten. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab 3,01 Promille. Der Mann muss sich nun wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, versuchter Sachbeschädigung sowie Beleidigung verantworten und ist somit seinem Ziel, der Strafvollstreckung, ein kleines Stückchen nähergekommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell