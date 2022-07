Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Betrunken Unfall verursacht - Sechs Autos beschädigt (17.07.2022)

Singen (ots)

Sechs demolierte Autos und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines unter Alkoholeinfluss verursachten Unfalls am Sonntag am späten Abend auf der Feldbergstraße. Eine 38 Jahre junge Frau fuhr gegen 00.30 Uhr mit einem Mazda auf der Feldbergstraße in Richtung Bruderhofstraße. Dabei kam die junge Frau mit ihrem Wagen zu weit nach rechts und streifte zunächst zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Autos. In der Folge lenkte sie dagegen, kam zu weit nach links und fuhr auf einen am dortigen Fahrbahnrand abgestellten VW Passat auf, der durch den Aufprall auf einen davorstehenden Renault aufgeschoben wurde, der wiederum auf einen davor geparkten BMW stieß. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der Frau deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest mit einem Ergebnis von über 1,4 Promille bestätigte den Verdacht. Die 38-Jährige musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Da die Frau sich bei der Unfallfahrt zudem leichte Verletzungen zuzog, blieb sie zur weiteren Behandlung im Krankenhaus. Ein Abschleppdienst brachte den nicht mehr fahrbereiten Mazda in eine Werkstatt.

