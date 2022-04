Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Über 20 Kilometer Anhaltezeichen missachtet

A 61 Rheinhessen (ots)

Einer Streife der Polizeiautobahnstation Gau Bickelheim fiel am 7.4.2022 gegen 01:10 Uhr erneut ein PKW auf der A 61 in Hohe des Parkplatzes Steingewann bei Zotzenheim auf, der ungewöhnlich langsam in Fahrtrichtung Koblenz fuhr. Der Fahrer dieses PKW missachtete jedoch alle Anhaltezeichen der Beamten und fuhr bei jeder Gelegenheit, an der die Beamten den PKW von der Autobahn lotsen wollten, einfach weiter. Erst nach ca. 20 Kilometern in Höhe Waldalgesheim konnte der PKW des 24-jährigen Fahrers gestoppt werden, indem es mit Hilfe einer weiteren Streife der Autobahnpolizei möglich war, die Autobahn kurzfristig komplett zu sperren, was aufgrund des kaum vorhandenen Verkehrsaufkommens um diese Zeit möglich war. Da der Mann alkoholisiert war und angab, Drogen zu sich genommen zu haben, musste er mit zur Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde einbehalten. Der PKW des 24-Järhigen wurde abgeschleppt. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Er muss mit dem Verlust der Fahrerlaubnis rechnen.

