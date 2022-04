POL-VDMZ: Mit über 1,7 Promille auf dem Weg zur Arbeit

A 61/Ilbesheim (ots) - Zu einem Auffahrunfall mit einer verletzten Fahrerin kam es am 4.4.2022 gegen 17 Uhr auf der A 63 in Fahrtrichtung Mainz in Höhe der Gemeinde Ilbesheim. Hier fuhr ein 31-jähriger PKW-Fahrer auf den PKW einer 19-Jährigen auf. Der 31-Jährige befuhr dabei den linken Fahrstreifen, als die 19-Jährige scheinbar ohne auf den schnelleren 31-Jährigen zu achten zu einem Überholmanöver ansetzte. Bei dem Unfall verlor die Frau die Kontrolle über ihren PKW ...

mehr