POL-WHV: Kabeldiebstahl in Schortens

Jever (ots) - Versuchter schwerer Diebstahl: Im Zeitraum von Freitag, ca. 15.00 Uhr bis Samstag, ca. 08.00 Uhr, versuchen unbekannte Täter sich Zugang zu einem Gebäude in der Olympiastraße in Schortens/Roffhausen zu verschaffen. In dem Gebäude befinden sich ehemalige gewerblich genutzte Räumlichkeiten. Ein Eindringen in das Gebäude gelingt letztlich nicht, so dass es beim Versuch bleibt. Versuchter Raub: Eine junge ...

