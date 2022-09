Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum: 23.09.2022 - 25.09.2022

Varel (ots)

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol

Varel - Am Freitag, dem 23.09.2022, gegen 18:00 Uhr meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin einen auffällig fahrenden Lkw, welcher in Schlangenlinien auf der Bürgermeister-Osterloh-Straße unterwegs sei. Eine Streifenwagenbesatzung der Vareler Polizei konnte den gemeldeten Lkw im Nahbereich antreffen. Im Rahmen der nachfolgenden Kontrolle wurde durch die eingesetzten Beamten ein deutlicher Alkoholgeruch des Lkw-Fahrers festgestellt. Eine anschließend durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,57 Promille. Der Fahrer des Lkw wurde dem Polizeikommissariat Varel zugeführt, wo durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren ist eingeleitet worden.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht -

Varel - Am Freitag, dem 23.09.2022, zwischen 13:15 - 16:15 Uhr ist es im Mühlengastweg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der in Höhe der Hausnummer 11 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkte Pkw des Geschädigten wurde augenscheinlich durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, diese der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht -

Varel - Am Samstag, dem 24.09.2022, gegen 08:50 Uhr wurde die Vareler Polizei über eine Verkehrsunfallflucht in der Hafenstraße informiert. Nach Angaben des Meldenden, welcher gleichzeitig Beteiligter des Unfalles ist, sei dieser in Höhe des BFT-Marktes von einem dunklen VW Passat geschnitten worden. Daraufhin ist der Meldende mit seinem Pkw verunfallt. Der dunkle VW Passat habe seine Fahrt in Richtung Innenstadt Varel fortgesetzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, diese der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell