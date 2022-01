Polizei Mettmann

POL-ME: Sexueller Übergriff auf 15-Jährige - Polizei ermittelt - Heiligenhaus - 2201063

Mettmann (ots)

In Heiligenhaus hat am Dienstagabend (11. Januar 2022) ein bislang noch unbekannter Mann eine 15-jährige Heiligenhauserin sexuell belästigt und bedrängt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 19 Uhr war die 15-Jährige zu Fuß entlang des Kirchpfads in Richtung Pinner Straße gegangen, als sie auf Höhe der Bushaltestelle "Ehemannshof" von einem Mann aus einem schwarzen Auto heraus angesprochen wurde. Als die 15-Jährige nicht auf den Mann reagierte, stieg dieser aus seinem Auto aus, fasste sie am Oberarm und forderte sie auf, sich von ihm nach Hause fahren zu lassen. Zudem versuchte er, die Jugendliche zu küssen.

Die 15-Jährige ging daraufhin weiter. Kurz darauf erschien der Mann in dem Auto erneut vor der Jugendlichen - diesmal an der Straße "Hülsenweg". Hier stieg der Mann erneut aus und bedrängte die Heiligenhauserin. Zudem fasste er sie nun auch noch in Scham verletzender Weise an und begrapschte sie, ehe er schlussendlich von ihr abließ.

Die Jugendliche ging nun nach Hause, wo sie ihrem Vater von dem Vorfall erzählte. Dieser alarmierte dann die Polizei, welche jedoch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung leider keinen Tatverdächtigen mehr antreffen konnte.

Zu dem Mann liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- circa 30 bis 40 Jahre alt - etwa 1,70 Meter groß - schlanke Statur - schwarze Haare, an den Seiten kürzer - dunkler Vollbart - südeuropäisches oder arabisches Erscheinungsbild - sprach Deutsch mit ausländischem Akzent - trug eine orangefarbene Jacke mit einer Firmenaufschrift - fuhr in einer schwarzen Limousine

Die Polizei fragt:

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kennt möglicherweise sogar den Täter? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus jederzeit unter der Rufnummer 02056 9312-6150 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell