Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ruhestörung gemeldet - Drogen gefunden

Varel (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 00:10 Uhr, wurde in Varel, OT Obenstrohe, ruhestörender Lärm einem Einfamilienhaus gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei an der Adresse des dort gemeldeten Paares konnten die Beamten sehr starken Marihuana-Geruch aus dem Haus feststellen. Daraufhin wurde das Objekt durchsucht und verschiedene Betäubungsmittel festgestellt. Diese wurden beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen die Bewohner eingeleitet.

