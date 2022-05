POL-GM: Einbruch in Rohbau

Wiehl (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag (14. Mai) die Außenspiegel mehrerer Autos beschädigt. Zwischen 21 Uhr abends und 7 Uhr am Samstagmorgen beschädigten sie in der Oberwiehler Straße vier Fahrzeuge und in der Eckenhagener Straße ein Auto. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

