Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Außenspiegel beschädigt

Wiehl (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag (14. Mai) die Außenspiegel mehrerer Autos beschädigt. Zwischen 21 Uhr abends und 7 Uhr am Samstagmorgen beschädigten sie in der Oberwiehler Straße vier Fahrzeuge und in der Eckenhagener Straße ein Auto. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

