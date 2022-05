Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch

Waldbröl (ots)

In der Industriestraße in Waldbröl haben Kriminelle am Sonntagnachmittag (15. Mai) zwei Lagercontainer eines Reifenhändlers aufgebrochen. Ein Zeuge beobachtete um 16:05 Uhr zwei Personen im Bereich des Tatortes. Ein etwa 20-25 Jahre alter, schlanker Mann mit kurzen schwarzen Haaren, der ein grünes Kapuzensweatshirt trug und ein ebenfalls 20-25 Jahre alter, schlanker Mann, der ein gelbes Sweatshirt und eine rote Maske trug. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute zu machen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

