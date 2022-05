POL-IZ: 220502.4 Hemmingstedt: Putzmaschine entwendet - Zeugen gesucht!

Nindorf (ots) - Während sich eine Seniorin am vergangenen Donnerstag in ihrem Garten in Nindorf aufhielt, begab sich ein Dieb unbemerkt in ihr Haus und entwendete Bargeld. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr verließ die Geschädigte ihre Wohnung in der Dorfstraße und beließ die Haustür währenddessen in unverschlossenem Zustand. Die günstige Gelegenheit nutzte ein ungebetener ...

