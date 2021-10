Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211006 - 1215 Frankfurt-Gallus: Festnahmen zweier Straßendealer

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend (05. Oktober 2021) beobachteten Zivilfahnder der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit zwei Männer beim Handel mit Haschisch. Kurz darauf klickten die Handschellen.

Gegen 18:00 Uhr fielen den Fahndern die beiden Männer (24 und 26 Jahre) in der Mainzer Landstraße auf. Sie hatten eine Haschischplatte mit einem Gewicht von 100 Gramm verkauft. Als die Beamten sich daraufhin näherten, um die beiden Dealer festzunehmen, entledigte sich einer der beiden weiterer 50 Gramm Haschisch, was jedoch nicht unbemerkt blieb. Es erfolgte die Festnahme der beiden Dealer sowie die Beschlagnahme der Rauschmittel.

Der 26-Jährige wurde zunächst in die Haftzellen eingeliefert und am Folgetag auf freien Fuß gesetzt. Der 24-Jährige wurde noch am Abend, im Anschluss an die Durchsuchung seiner Wohnung, entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell