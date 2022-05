Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220502.3 Nindorf: Dieb kommt auf leisen Sohlen

Nindorf (ots)

Während sich eine Seniorin am vergangenen Donnerstag in ihrem Garten in Nindorf aufhielt, begab sich ein Dieb unbemerkt in ihr Haus und entwendete Bargeld. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr verließ die Geschädigte ihre Wohnung in der Dorfstraße und beließ die Haustür währenddessen in unverschlossenem Zustand. Die günstige Gelegenheit nutzte ein ungebetener Gast und schlich sich in das Zuhause der Dame. Hier entwendete er aus einem Schrank Bargeld und eine Bankkarte und entfernte sich mitsamt seiner Beute unbemerkt aus dem Objekt. Im Gebäudeinneren richtete der Täter einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro an.

Hinweise auf den Dieb gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die im Bereich des Tatortes eine verdächtige Person beobachtet haben, sollten sich daher an die Polizei in Albersdorf unter der Telefonnummer 04835 / 310 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell