POL-IZ: 220429.8 Brunsbüttel: Schiffskontrolle am Südkai

Itzehoe (ots) - In der Nacht zu heute haben Unbekannte in Itzehoe ein Fahrzeug in Brand gesetzt und damit einen erheblichen Sachschaden angerichtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Kurz vor 02.00 Uhr ging in der Timm-Kröger-Straße ein geparkter Fiat in Flammen auf. Anwohner und der Geschädigte selbst bemerkten das Feuer und begaben sich auf die Straße, um die Flammen mit Feuerlöschern und einer Decke zu ...

