Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Schulgebäude

Gangelt-Brüxgen (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen 13.30 Uhr am Montag (14. Februar) und 7 Uhr am Dienstag (15. Februar) in den Anbau einer Schule an der Straße Heidweg ein, indem sie ein Kellerfenster aufbrachen. Im Gebäude schlitzten sie einen Lüftungsschlauch auf. Ob etwas entwendet wurde, wird nun ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell