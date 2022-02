Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Sporthalle

Heinsberg (ots)

Zwischen 20 Uhr am Montag (14. Februar) und 8 Uhr am Dienstag (15. Februar) schlugen unbekannte Täter das Fenster einer Sporthalle an der Westpromenade ein und gelangten so ins Innere. Ob sie etwas entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht abschließend fest.

