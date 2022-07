Polizei Hagen

POL-HA: Vermisste Seniorin nach nächtlicher Suche im Wald aufgefunden

Hagen (ots)

Am Freitag, 08.07.2022, hatte eine 82-jährige Seniorin am frühen Abend in der oberen Selbecke ihre Wohnung verlassen, um spazieren zu gehen. Als sie nicht zurückkam, wurden noch vor Einbruch der Dunkelheit umfangreiche Suchmaßnahmen in dem angrenzenden Waldgebiet durchgeführt. Dabei kamen mehrere Personenspürhunde und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Dennoch konnte die Vermisste in der Nacht nicht aufgefunden werden. Am Samstag Morgen wurde die Suche mit starken Kräften der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks, sowie einer weiteren Hundestaffel fortgesetzt. Schließlich konnte die ältere Dame im Laufe des Vormittags auf einem Waldweg aufgefunden werden. Sie war zwar etwas geschwächt aber unverletzt und konnte nach ärztlicher Versorgung wieder in die Obhut ihrer Verwandten gegeben werden.

