POL-HA: Tücking - Motorradfahrer verliert die Kontrolle und verletzt sich schwer

Hagen (ots)

Am Samstag Mittag befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer mit seiner Kawasaki die Tückingschulstraße, vom Cafe Halle aus kommend, in Fahrtrichtung Tückingstraße, als ihm in einer leichten Rechtskurve ein 67-jähriger Mazda-Fahrer entgegen kam. Während der Pkw-Fahrer rechtzeitig anhalten konnte, verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins Schlingern, stürzte letztlich von seinem Krad und prallte vor den Pkw. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen am Arm und musste einem Krankenhaus zugeführt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 2000 Euro geschätzt. Die Tückingschulstraße musste kurzfristig für den Verkehr gesperrt werden.

