POL-NB: Vermisste jugendliche Person aus dem LK VR wieder da

Pasewalk (LK VG) (ots) - Am 01.05.2022 um 08:31 Uhr wurde der Polizei bekannt, dass es im Zuständigkeitsbereich des Polizeirevieres Pasewalk erneut zu einem Diebstahl an Kfz gekommen ist. Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 30.04.2022, 19:30 Uhr bis 01.05.2022, 04:29 Uhr in der Storkower Straße in Penkun von einem PKW Nissan alle vier Räder entwendet. Zuvor wurde dieser auf Pflastersteine gestellt. Der entstandene ...

