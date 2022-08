Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer baut Unfall und flüchtet

Zeugen gesucht (22.08.2022)

St. Georgen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag gegen 10.30 Uhr auf der Straße "Jörglisbergweg" eine Unfallflucht begangen. Der Unbekannte streifte die geöffnete Heckklappe eines Firmenfahrzeugs der Marke Opel Combo, das vor dem Gebäude Nummer 14 stand. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Hinweise auf ihn erbittet die Polizei in St. Georgen unter der Telefonnummer 07724 94950-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell