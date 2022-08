Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter fährt auf dem Parkplatz des Schwaketenbades gegen geparktes Auto und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Konstanz (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag, 18.07., etwa gegen 15 Uhr, ist ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz des Schwaketenbades in der Schwaketenstraße gegen einen dort abgestellten Renault Megane gefahren. Ohne sich weiter um den angerichteten Sachschaden an dem Renault in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Konstanz (07531 995-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell