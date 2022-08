Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, A 98, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Autobahn

Orsingen-Nenzingen, A98 (ots)

Eine leicht verletzte Person und insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Montagmorgen auf der Autobahn 98, zwischen der Anschlussstelle Stockach-West und dem Autobahnkreuz Hegau passiert ist. Ein 56-jähriger Lastwagenfahrer war auf der A98 von Stockach in Richtung des Autobahnkreuz Hegau unterwegs. Auf Höhe des Parkplatzes Nellenburg wechselte der 56-Jährige mit seinem Laster von der rechten auf die linke Fahrspur, um einem auf dem Beschleunigungstreifen fahrenden Lastwagen das Einordnen zu ermöglichen. Beim Wechsel des Fahrstreifens kam es zum Zusammenstoß mit einem von hinten kommenden, bereits auf der linken Spur fahrenden Opel eines 37 Jahre alten Mannes. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in den Anhänger des Lastwagens. Der 37-Jährige erlitt durch den Aufprall Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Am Opel, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Anhänger wurde durch die Kollision lediglich leicht beschädigt. In der Folge kam es während der Unfallaufnahme zu zwei weiteren Unfällen, bei denen jedoch niemand verletzt wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell