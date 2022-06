Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Versuchte Einbrüche.

Lippe (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch (07./08.06.2022) versuchten Unbekannte in eine Holzhütte und in die Grundschule in der Straße "Am Zwiebelkamp" einzubrechen. An beiden Gebäuden fanden sich Hebelspuren an Türen. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist bislang unklar. Sachdienliche Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

