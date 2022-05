POL-NI: Hecke und Holzhaus brennen

Obernkirchen (ots) - (ma) Am Sonntagvormittag wurde zwischen 10.00 und 10.15 Uhr von einem Privatgrundstück an der Falkenstraße in Obernkirchen ein abgeschlossenes graues E-Bike gestohlen. Das entwendete Zweirad im Wert von 900 Euro hat eine 28er Größe und ist von der Marke "Zündapp", Typ "City". Hinweise zu dem Fahrraddiebstahl bitte an die Polizeistation Obernkirchen, Tel.: 05724-95 88 60. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg ...

