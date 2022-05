Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau/Ensen - Zaun beschädigt und weggefahren - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Gartenzaun am Enser Kamp in Stolzenau/OT Ensen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der 74-jährige Eigentümer bemerkte am Samstagmorgen, dass sein Gartenzaun beschädigt worden war und erstattete Anzeige bei der Polizei Stolzenau. Die aufnehmenden Polizeibeamten stellten vor Ort Beschädigungen am Holzlattenzaun in einer Länge von ca. 6m sowie Reifenspuren fest, die darauf schließen lassen, dass ein landwirtschaftliches Gefährt (Traktor, o.ä.) den Zaun beim Rangieren beschädigt hatte.

Der Unfall ereignete sich zwischen ca. 20.30 Uhr am Freitagabend und 09.30 Uhr Samstagmorgen. Die Polizei Stolzenau bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter (05761) 92060 entgegen.

