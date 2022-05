Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Mülltonnenbrand

Rinteln (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geraten im Rintelner Ortsteil Ahe am frühen Samstagmorgen (30.04.2022), gegen 04:00 Uhr, drei Mülltonnen in Brand, welche direkt vor einer Hauswand stehen. Der unmittelbare Brandort befindet sich in der Langen Straße und ist frei zugänglich. Das Feuer kann durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden, sodass es nicht zu einem Brand des Wohngebäudes kommt. Weiterhin können die Bewohner des Wohnhauses rechtzeitig evakuiert werden, es wird daher keiner verletzt. Da die Brandursache unklar ist, wird der Brandort zwecks weiterer polizeilicher Ermittlungen beschlagnahmt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Rinteln unter 05751-9545-0 zu melden.

