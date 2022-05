Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Fenster geöffnet und Sonnenbrillen entwendet

Rinteln (ots)

In der Nacht von Freitag (29.04.2022) auf Samstag (30.04.2022) wird durch die bislang unbekannte Täterschaft das Fenster eines Friseursalons in der Lemgoer Straße im Ortsteil Möllenbeck gewaltsam geöffnet, um dort augenscheinlich ausgestellte Sonnenbrillen, welche sich auf einem Ständer auf der Fensterbank befinden, zu entwenden. Die Räumlichkeiten selbst sind nach ersten Erkenntnissen nicht betreten worden. Zeugen, die Hinweise zu Tatzeit oder der Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter 05751-9545-0 in Verbindung zu setzen.

