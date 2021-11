Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigungen am Gymnasium (19/2711)

Speyer (ots)

Bisher noch unbekannte Täter beschädigten in der Nacht vom 26.11.2021 auf den 27.11.2021 am Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium diverse Zylinderschlösser und Eingangstüren, sodass ein Gesamtschaden von ca. 5000EUR entstand. Hinweise auf verdächtige Personen oder ungewöhnliche Wahrnehmungen in der Tatnacht im Bereich des Gymnasiums nimmt die Polizei Speyer entgegen.

