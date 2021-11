Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fußgängerin mit Hund gefährdet

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Zu der Gefährdung einer Fußgängerin mit ihren Hunden kam es am gestrigen Samstag gegen 10:15 Uhr im Kreuzungsbereich Nürnberger Straße / Kanalstraße. Die 27-jährige Frankenthalerin ging mit ihren Hunden auf dem Gehweg spazieren und wollte die Nürnberger Straße überqueren, als ein Auto die Kanalstraße überquerte und vermutlich die Fußgängerin übersah. Nur durch ein Ausweichmanöver und das Zurückziehen der Hunde konnte eine Kollision vermieden werden. Angesprochen auf die Situation beleidigte der Fahrer die Fußgängerin und fuhr davon. Die Geschädigte konnte das Kennzeichen ablesen, so dass Ermittlungsansätze zum Fahrer vorhanden sind. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell