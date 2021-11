Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in PKW´´s

Frankenthal (Pfalz) (ots)

In der Nacht vom 26.11. auf den 27.11.2021 wurden im Meergartenweg in Frankenthal an zwei PKW´s Scheiben mittels Kanaldeckel eingeschlagen, die Türen anschließend geöffnet und die Innenräume durchsucht. An dem Citroen Jumpy und dem Ford Fiesta entstand jeweils ein Schaden von rund 500 EUR. Aus den Innenräumen wurde offensichtlich nichts entwendet. Spuren konnten gesichert werden und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

