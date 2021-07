Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Polizei stellte Mountainbike sicher - Eigentümer gesucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Bereits am Freitag, 11 Juni, stellte die Polizei Marburg im Hinterhof eines Anwesens in der Radestraße ein hellblaues Mountainbike, ein Univega X Fighter 906, sicher. In der Nacht zum 11 Juni hatte eine Anwohnerin Geräusche im Hof gehört und bei der Nachschau gesehen, wie eine Person an dem Vorderrad des Bikes hantierte und dann versuchte, das Schloss zu knacken. Mit dem Erscheinen der Zeugin flüchtete diese Person sofort und unerkannt. Das Rad, dass offenbar bereits seit einiger Zeit in dem Hof stand, gehört niemandem in den angrenzenden Reihenhäusern, und bislang liegt der Polizei keine passende Diebstahlsanzeige vor. Jetzt sucht die Polizei den Eigentümer des 26 Zoll Rades, welches durch die Farbe und durch die besondere Beschriftung am Rahmen auffällt. Wem gehört dieses Fahrrad? Wer kann Hinweise zum möglichen Eigentümer geben?

Ein Bild des Mountainbikes ist angehängt und unter www.polizeipresse.de zu sehen und steht für die Berichterstattung im Zusammenhang mit der Meldung zur Verfügung.

Martin Ahlich

