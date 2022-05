Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Nach Auseinandersetzung zweier Großfamilien in Nienburg: Polizei kündigt massive Polizeipräsenz an und richtet Ermittlungsgruppe ein

Nienburg (ots)

(KEM) Die PI Nienburg/Schaumburg kündigt für die kommenden Tage massive Polizeipräsenz im Raum Nienburg an, nachdem es vergangenen Samstagabend zwei Mal innerhalb kürzester Zeit zu heftigen gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen zwei Nienburger Familien kam, bei denen nach aktuellem Ermittlungsstand mindestens drei Männer schwer und eine unbestimmte Anzahl leicht verletzt wurden. Darüber hinaus bittet sie für die Ermittlungen um Zeugenhinweise sowie Übersendung von Fotos und Videos der Ausschreitungen, die durch Anwesende gefertigt worden sind.

"Wir nehmen die Situation sehr ernst und werden deshalb in den kommenden Tagen mit einem massiven Polizeiaufgebot im Einsatz sein. Eine Wiederholung derartiger Ausschreitungen werden wir mit allen Mitteln versuchen zu verhindern." betont Mathias Schröder, Leiter der PI Nienburg/Schaumburg. "Gewalt in der Öffentlichkeit, Menschenleben verachtendes Verhalten unter Einsatz von Waffen und Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten. Da zeigt sich eine Grundhaltung. Da gilt es, sofort einen Schlussstrich zu ziehen und alle einsatztaktischen und rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. Das werden wir tun!" Die Polizei versucht aber auch über die gezielte Ansprache der beteiligten Familienmitglieder, die bislang polizeilich eher nicht auffällig waren, eine weitere Eskalation der Gewalt zu verhindern.

Seit Samstagabend zeigt die Polizei massiv Präsenz in Nienburg. Zur Unterstützung wurde auch die Bereitschaftspolizei angefordert, die in vollständiger Schutzausstattung im Einsatz ist.

Nach den Ausschreitungen vergangenen Samstagabend leitete die Polizei mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs sowie gefährlicher Körperverletzung ein. Für die sehr umfänglichen und komplexen Ermittlungen wurde zudem unverzüglich eine mehrköpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet, die die Durchführung eines professionellen Strafverfahrens gewährleisten wird.

Nach bisherigen Ermittlungsstand sollen Anwohnerinnern und Anwohner Videoaufnahmen von den Auseinandersetzungen gefertigt haben. Die Polizei bittet diese Personen, ihre Aufnahmen für die polizeilichen Ermittlungen zur Verfügung zu stellen. Videos als auch Fotos können über das Hinweisportal unter https://nds.hinweisportal.de unter dem Titel "Auseinandersetzung in Nienburg am 30.04.2022" hochgeladen und der Polizei direkt und unkompliziert zur Verfügung gestellt werden. Die Polizei bittet zudem alle Bürgerinnen und Bürger, die Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können, sich telefonisch mit der Polizei Nienburg unter 05021/97780 in Verbindung zu setzen. Um den Erfolg des Strafverfahrens nicht zu gefährden, macht die Polizei zum aktuellen Stand der Ermittlungen momentan keine weiteren Angaben.

