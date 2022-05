Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Anwohnerin mit Eiern beworfen

Polizei sucht Zeugen

Eystrup (ots)

(sch)Zwischen 16 und 17 Uhr hielt sich eine 54-jährige Anwohnerin der Doenhauser Straße in ihrem Garten auf. Die jungen Männer, die die Straße entlang gegangen und in den Schwarzen Weg abgebogen seien, habe sie zwar gehört, sei jedoch arglos geblieben. Erst als sie auf der anderen Seite der Hecke in ihrer Höhe zum Stehen gekommen seien und das Flüstern angefangen haben, sei sie aufmerksamer geworden.

Plötzlich und unvermittelt habe sie ein harter Gegenstand am Hals getroffen, bei dem es sich, wie später festgestellt, um ein Hühnerei gehandelt hat. Neben dem entstandenen Schmerz habe sie noch wahrgenommen, dass die drei jungen Männer zwischen 18 und 20 Jahren den Schwarzen Weg hinunter gelaufen seien. Ein Zeuge hat mit seinem Fahrrad sofort die Verfolgung aufgenommen, die Verdächtigen jedoch nicht mehr feststellen können.

Die deutlich noch unter dem Eindruck des Geschehens stehende Frau musste zwar nicht ärztlich versorgt werden, eine Anzeige wegen Körperverletzung ist trotzdem erstattet worden.

Die Polizei Hoya bittet nun um Hinweise zu den drei Geflüchteten, die alle schlank und dunkel gekleidet gewesen sein sollen. Einer soll einen Hoodie getragen haben. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 04251-934640 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell