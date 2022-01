Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Männer entreißen Seniorin die Handtasche - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Gestern (5. Januar 2022) meldete eine 71-jährige Krefelderin einen Handtaschenraub auf dem Westwall. Als sie um 15:15 Uhr das Haus verließ, kamen ihr drei Männer entgegen, die nebeneinander auf dem Gehweg in Richtung Karlsplatz gingen. Einer der Männer entriss ihr die Handtasche. Sie beschreibt den Mann als ca. 1,85 Meter groß und etwa 20 Jahre alt. Er hat eine normale Statur und kurze dunkle Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Maske und eine dunkle Jacke. Die beiden anderen Personen waren in demselben Alter und waren ungefähr so groß wie der Täter. Das Trio entfernte sich danach mit der Beute in Richtung Karlsplatz. (7)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell