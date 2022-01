Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Einbrecher hebeln Balkontür in Mehrfamilienhaus auf - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstag (4. Januar 2022) meldete ein 60-Jähriger Krefelder einen Einbruch auf der Dürerstraße. Er sei gegen 17:45 Uhr zu seiner Wohnung zurückgekehrt und habe festgestellt, dass die Balkontür offen stand und aufgehebelt wurde. Ein weiterer Zeuge, der sich zuvor gegen 17:25 Uhr in seinem Auto, in Höhe der Dürerstraße befunden hat, konnte zwei Personen dabei beobachten, wie diese in den Innenhof des Hauses gelaufen sind. Die beiden Männer waren zwischen 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß und hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Eine Person war mit einem Kapuzenpulli bekleidet und die andere hatte einen Dreitagebart. Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de (6)

